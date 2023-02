Homem morre em acidente com motocultivador

JN/Agências Hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta quinta-feira num acidente enquanto operava um motocultivador na localidade de Barroca, concelho de Torres Novas, distrito de Santarém, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19.51 horas e o homem terá sofrido o acidente enquanto fazia marcha-atrás com o motocultivador, referiu fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

Quando as equipas de socorro chegaram ao local o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, acrescentou.

PUB

O óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Abrantes.

No total estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas e a GNR está a investigar as causas do acidente.