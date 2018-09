Torres Novas vai marcar Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contras as Mulheres

Hoje às 16:23 Facebook

O executivo municipal de Torres Novas aprovou na reunião privada de 4 de setembro uma proposta do Bloco de Esquerda para que seja assinalado com um cartaz o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contras as Mulheres, a 25 de novembro.

"Congratulamo-nos com a aprovação da feitura de um cartaz a ser colocado na fachada dos Paços do Concelho e no edifício B do Convento do Carmo, por ocasião do dia 25 de Novembro - Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contras as Mulheres, com a seguinte inscrição: 'Torres Novas não tolera a violência contra as mulheres', refere um comunicado de imprensa da concelhia do Bloco de Esquerda.

