Torres Novas: Teatro Virgínia reabre com Clã, Adriana Calcanhoto e Expensive Soul

A temporada cultural em Torres Novas, Santarém, reabre ao público no Teatro Virgínia com concertos anunciados de Clã, Noiserv, Rodrigo Leão, Adriana Calcanhoto e Expensive Soul, entre muitos outros espetáculos inscritos na agenda de setembro a dezembro.

O Teatro Virgínia reabre após o confinamento provocado pela covid-19, reagendando espetáculos anteriormente previstos e que tiveram de ser cancelados e com muitas outras novidades, seguindo todas as recomendações da Direção Geral de Saúde. Os bilhetes estão à venda a partir desta quarta-feira, dia 22, às 15 horas, nos pontos aderentes Fnac e Worten, online em www.bol.pt, e na bilheteira local.

A temporada tem início já este sábado, 26 de setembro, com Gelosia, uma performance conjunta do Atelier Teatral dos Miúdos e Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia que explora o espaço público e propõe um cruzamento entre a obra do poeta Mário de Sá Carneiro e o património da cidade de Torres Novas.

