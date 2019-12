Francisco Pedro Hoje às 18:44 Facebook

A inalação de gases tóxicos terá estado na origem da morte de um trabalhador de 60 anos, após queda num silo, esta sexta-feira de manhã, numa destilaria de aguardente, na localidade de Pedrógão, no concelho de Torres Novas.

O alerta foi dado às 10.09 horas, as equipas de socorro ainda procederam a manobras de reanimação, durante cerca de uma hora, mas sem sucesso.

O óbito foi declarado no local. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.