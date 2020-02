Hoje às 17:45 Facebook

A Câmara de Vila Nova da Barquinha cedeu ao Agrupamento de Escuteiros 583 um terreno com cerca de 14 mil m2, em regime de comodato por 25 anos, para instalação de um parque escutista.

O terreno situa-se junto à sede dos escuteiros e à Capela do Roque Amador, nas traseiras da praça de touros. Dado o declive do terreno vai ser necessário criar socalcos para que o agrupamento possa desenvolver as suas atividades, nomeadamente a realização de acampamentos.

