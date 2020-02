Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira de S. Mateus já abriu as inscrições para a participação de expositores na edição deste ano.

Segundo a organização, as candidaturas devem ser feitas no site da Feira, na secção "Expositores", através de formulário disponível para cada área de atividade (alimentar, comercial, diversões ou stand no Pavilhão Multiusos), até 27 de março.

Leia mais em Jornal do Centro