Depois de adiada em dezembro do ano passado, devido ao mau tempo, a Feira Renascentista de Payo de Pelle (Praia do Ribatejo), no concelho de Vila Nova da Barquinha, já tem nova data, anunciada pela Junta de Freguesia: 29 de fevereiro e 1 de março.

Até 24 de fevereiro estão abertas as inscrições para quem quiser participar na feira nos papéis de artífice, artesão, mercador e taberneiro.

