Castelo de Almourol fecha oito dias para valorização da ilha

Na ilha do castelo de Almourol, no concelho de Vila Nova da Barquinha, estão a decorrer obras de valorização e arranjo paisagístico, trabalhos que vão obrigar a encerrar ao público o Castelo e o acesso à ilha nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 de outubro, estando aberto no fim de semana de 13 e 14 de outubro.

Durante aqueles dias não se efetuam transportes para a ilha de Almourol, estando o Castelo encerrado. No entanto, nestas datas, lembra a autarquia, o monumento nacional poderá ser apreciado a partir das margens do rio Tejo.

