Médio Tejo: Comissão de utentes quer abolição de portagens na A23 e A13

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do Médio Tejo reclama a abolição de portagens nas autoestradas A23 e A13, que atravessam aquela sub-região do distrito de Santarém, consideradas um "entrave" ao desenvolvimento social e económico.

"A existência de portagens no Médio Tejo (A23 e A13) são um problema para a mobilidade de pessoas e bens, são um entrave ao desenvolvimento social e económico, não contribuem para a coesão territorial, potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária", disse à agência Lusa Manuel Soares, porta-voz das estruturas de utentes da região do Médio Tejo do MUSP.

Leia mais em mediotejo.net