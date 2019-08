Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A zona do cais de Tancos, à beira Tejo, em Vila Nova da Barquinha, acolhe a 6.ª Festa do Peixe do Rio nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

Uma oportunidade para os apreciadores degustarem vários pratos confecionados com enguia, fataça e barbo. Em complemento não vai faltar animação musical durante os dois dias.

Leia mais em mediotejo.net