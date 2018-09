Hoje às 12:35 Facebook

De Pay Pelle, no tempo dos Templários, à Praia do Ribatejo dos nossos dias, são muitos séculos de história que marcaram a comunidade deste território do concelho de Vila Nova da Barquinha.

A comemoração dos 91 anos da freguesia de Praia do Ribatejo foi pretexto para se divulgar um pouco de história com enfoque na Primeira Guerra Mundial.

