O corpo de um homem com cerca de 70 anos foi retirado, esta tarde de segunda-feira, pelos bombeiros de um poço na localidade de Moita do Norte, Vila Nova da Barquinha.

De acordo com fonte da proteção civil de Santarém, o alerta foi dado às 14.32 horas e ao local acorreram a GNR e os bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha, com três viaturas e sete operacionais. O óbito foi declarado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospital do Médio Tejo.