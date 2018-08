Hoje às 13:21 Facebook

A Associação de Paralisia Cerebral de Vila Nova da Barquinha, constituída formalmente em 2009, está a construir um Lar Residencial e uma Residência Autónoma para apoio a 12 e cinco utentes, respetivamente, na Rua da Aldeinha, da Moita do Norte.

As "Casas Moinho de Vento" representam um custo total de 493 mil euros, com financiamento público a rondar os 307 mil euros através do programa PARES II.

