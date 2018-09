Hoje às 17:22 Facebook

Numa semana, o vídeo com idosos da Fundação Dr. Francisco Cruz, onde aparecem a dançar um tema musical do popular cantor Toy, soma mais de 44 mil visualizações.

O vídeo, conduzido pelas técnicas Rita Limede e Tânia Roque, foi realizado no âmbito das sessões semanais de expressão dramática e corporal com os utentes daquela instituição de apoio a idosos com sede na Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha.

