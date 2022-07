"Mini tornado" em Vila Nova da Barquinha desaloja família

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

Um "fenómeno meteorológico atípico" de ventos muitos fortes em Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, provocou esta quinta-feira danos materiais avultados em telhados de cinco habitações, deixando uma família desalojada.

"Na localidade de Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, na Rua dos Cavaleiros, do número 42 ao número 46, verificou-se um fenómeno completamente atípico nesta altura do ano (...) com ventos muito fortes que levantaram os telhados destas cinco habitações, provocando danos significativos nos telhados e também junto ao solo", disse à Lusa Fernando Freire, presidente da autarquia.

Segundo o autarca, que se deslocou ao local, o fenómeno, "presumivelmente um mini tornado", ocorreu cerca das 15 horas e terá demorado cerca de três minutos, deixando uma família desalojada neste município do distrito de Santarém.

"Não há danos físicos a registar, apenas danos materiais significativos, e temos uma família desalojada, com cinco pessoas, composto pelos dois progenitores e três filhos menores", disse Fernando Freire, tendo acrescentado que esta família "vai ser acolhida numa casa de emergência para situações excecionais" que o município detém na localidade de Praia do Ribatejo.

O autarca atribuiu o fenómeno a uma "consequência das alterações climáticas", tendo alertado que estas situações "são cada vez mais recorrentes" em termos globais e que se "vão agudizar se nada for feito para mitigar as suas causas e, em sequência, os seus efeitos".

No local esteve a Guarda Nacional Republicana e os Bombeiros de Vila Nova da Barquinha, assim como os elementos da Proteção Civil Municipal.