Pandemia obriga a adiar projeto do Biopark de Vila Nova da Barquinha

A abertura da primeira fase do Bark - Biopark Barquinha, prevista para meados de 2021, vai ser atrasada devido à pandemia de COVID-19, anunciaram os promotores, esta quarta-feira.

"Com a pandemia de COVID-19 a afetar diversas áreas da vida de cada pessoa a nível mundial, e com a nova possível declaração de emergência em Portugal, todo o trabalho que está a ser feito para a realização do Bark vai também ser afetado. Isto significa que a nossa data de abertura irá ser atrasada", explicam os promotores do Bark - Biopark Barquinha, numa nota publicada, esta quarta-feira, nas redes sociais.

