Visitas ao Castelo de Almourol suspensas por tempo indeterminado

O município de Vila Novas da Barquinha, em Santarém, informou esta quarta-feira, dia 6 de janeiro, que devido aos elevados caudais que se registam no rio Tejo, e por questões de segurança, estão suspensas por tempo indeterminado as visitas ao Castelo de Almourol.

Em março de 2020, mas devido à pandemia do novo coronavírus, o município também havia determinado o encerramento de vários equipamentos culturais e desportivos, "num âmbito estritamente preventivo" e "num esforço conjunto de contenção da propagação do covid-19".

O Castelo de Almourol e o Centro de Interpretação Templário viriam a reabrir ao público no dia 18 de maio, depois de dois meses encerrados devido às restrições do estado de emergência, sendo o acesso, quer ao castelo quer ao CITA, feito com uma série de restrições.

