Colisão entre moto e camião em Alcácer do Sal provoca dois feridos graves

Uma colisão entre um veículo pesado e um motociclo no IC1, em Alcácer do Sal, provocou esta manhã de segunda-feira dois feridos graves. Trata-se de um homem de 47 anos e uma mulher de 41, ocupantes do motociclo.

O choque rodoviário ocorreu na localidade de Palma. O alerta foi dado às 8.51 horas e ao local acorreram os bombeiros de Alcácer do Sal, GNR e o INEM com seis viaturas e 13 operacionais.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Setúbal e o condutor da viatura pesada de mercadorias foi assistido no local.