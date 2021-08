Colisão entre quatro carros provoca três mortos em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 14:21, atualizado às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre quatro viaturas no IC1 em Alcácer do Sal causou três mortos e sete feridos, um grave, esta sexta-feira, em Álcacer do Sal.

O choque ocorreu perto da localidade de Palma, em Alcácer do Sal, cerca das 12.50 horas. As viaturas envolvidas seguiam numa reta com três faixas, duas num sentido e uma no sentido contrário, apurou o JN.

Ao local acorreram os bombeiros de Alcácer do Sal e de Águas de Moura, GNR e INEM com 13 viaturas e 31 elementos.

À chegada do socorro, quatro vítimas encontravam-se encarceradas. Duas não apresentavam sinais de vida.

O INEM acionou o helicóptero para transporte de uma vítima que estava em estado crítico, mas esta acabaria por falecer, elevando o número de mortes confirmadas no local para três. O helicóptero não chegou a aterrar no local.

A vítima em estado grave foi transportada para o Hospital de Setúbal, enquanto as vítimas mortais devem seguir para a morgue do Hospital de Santiago do Cacém.

O IC1 encontra-se cortado ao trânsito nos dois sentidos desde a hora do acidente. A GNR vai investigar as causas do acidente.