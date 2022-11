Corpo dá à costa na praia da Comporta

O corpo de um homem deu à costa esta tarde de quarta-feira na Praia da Torre, na Comporta. Estava nu e desfigurado, apurou o JN.

A Polícia Judiciária de Setúbal já esteve no local a averiguar a existência de indícios de crime. Para já, de acordo com as primeiras diligências, não há indícios de crime.

O corpo foi removido para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, onde será alvo de exames de permitam a sua identificação e as causas da morte.

Existem indícios de que se trate do homem que estava desaparecido em Setúbal e cujo carro foi encontrado no Cabo Espichel, mas apenas a identificação na morgue pode garantir quem seja a vítima.

O primeiro indício que aponta para que seja Manuel Arrábida prende-se com a decomposição do cadáver, que leva a crer que estivesse no mar há cerca de uma semana. Manuel Arrábida foi dado como desaparecido há uma semana.

O segundo indício é o local onde surgiu o corpo. O carro do bombeiro desaparecido foi encontrado junto ao Cabo Espichel, em Sesimbra, na passada quinta feira. Caso o homem tivesse caído ao mar, por razões ainda por apurar, as correntes marítimas na zona levariam o seu corpo para a zona onde este cadáver foi hoje encontrado.