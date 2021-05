Rogério Matos Hoje às 17:00 Facebook

Um incêndio rural junto da barragem do Pego do Altar, em Alcácer do Sal, está a ser combatido esta sexta-feira à tarde por 27 bombeiros com seis viaturas e o auxílio de um helicóptero.

As chamas deflagraram cerca das 15.30 horas e, pelas 16.50, o incêndio entrava em fase de rescaldo. A GNR também foi acionada para o local.