Um homem de 85 anos foi atropelado, esta quinta-feira, mortalmente numa via em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte do comando geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O acidente de viação deu-se cerca das 18 horas, indicou a mesma fonte.