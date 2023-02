Homem morre atropelado por camião no IC1 em Alcácer do Sal

JN/Agências Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 65 anos morreu esta terça-feira de madrugada atropelado por um camião no Itinerário Complementar 1 (IC1), no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o atropelamento mortal, para o qual foi dado o alerta às 01.52 horas, ocorreu ao quilómetro 567 do IC1.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Destacamento Territorial de Grândola da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 65 anos e que o óbito foi declarado no local do acidente.

PUB

Segundo a fonte da Proteção Civil, o corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

As operações de socorro mobilizaram 14 operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos.