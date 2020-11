IC1 cortado ao trânsito em Alcácer do Sal devido a acidente

JN/Agências Hoje às 11:19 Facebook

O trânsito no Itinerário Complementar (IC) 1, em Alcácer do Sal, está cortado nos dois sentidos, desde as 8.34 horas desta quarta-feira, devido a um acidente entre duas viaturas que provocou três feridos ligeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS), o trânsito "está totalmente cortado nos dois sentidos" naquela zona, junto ao acesso para a Autoestrada (A) 2.

O corte do trânsito deve-se à colisão entre dois veículos, um ligeiro e um de mercadorias, adiantou a mesma fonte, precisando os três feridos ligeiros são todos ocupantes da mesma viatura.

Às 10 horas, o trânsito permanecia cortado, nos dois sentidos, para permitir a remoção das viaturas, que estão a ocupar aquela via.

No local estão operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal e da Guarda Nacional Republicana.