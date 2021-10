Um morto em colisão com três carros no IC1 em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 20:05, atualizado às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 74 anos morreu, esta terça-feira à tarde, numa colisão entre três viaturas no IC1, em Alcácer do Sal.

O acidente obrigou ao corte da estrada e causou ainda ferimentos considerados leves em quatro pessoas, uma das quais uma menina de sete anos. As restantes vítimas são também mulheres com 70, 49 e 17 anos.

O alerta foi dado 17.57 horas, na zona de Alcácer do Sal, na localidade de Palma. O helicóptero do INEM de Évora foi acionado para o local para transportar a vítima que inspirava mais cuidados, o homem de 74 anos, que viria a falecer quando o helicóptero se preparava para aterrar na estrada. O óbito foi declarado no local.

As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Alcácer do Sal e de Águas de Moura, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 30 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo uma ambulância de suporte básico de vida (SIV) de Alcácer do Sal.

Perto das 21 horas, o trânsito continuava interrompido em ambos os sentidos no IC1. A alternativa é a A2 entre Alcácer do Sal e Águas de Moura. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vai investigar as causas em que se deu o acidente entre as três viaturas.