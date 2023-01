IC1 cortado em Alcácer do Sal devido a despiste de camião

JN/Agências Hoje às 20:58 Facebook

O trânsito no Itinerário Complementar 1 (IC1) está cortado nos dois sentidos no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), desde as 14.23 horas desta segunda-feira, devido ao despiste de um camião que provocou um ferido grave, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o trânsito está cortado ao quilómetro 559, entre Palma e Alberge, e a alternativa é a Autoestrada 2 (A2).

O camião está a ocupar a via na sua totalidade, e cerca das 20 horas a GNR não tinha "previsão para a reabertura" da estrada, por estarem a "aguardar os meios" necessários para fazer a remoção do veículo, adiantou a fonte da Guarda.

O ferido grave era o condutor do camião que foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou a fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Alcácer do Sal, a GNR e a Infraestruturas de Portugal, com um total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos.