Incêndio em habitação deixa mulher desalojada em Alcácer do Sal

Uma mulher ficou esta sexta-feira desalojada na sequência de um incêndio na sua habitação no Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à Lusa que o incêndio deixou a casa, situada na Rua de Beja, sem condições de habitabilidade.

A mulher ficou em casa de familiares, adiantou a mesma fonte.

O alerta, segundo o CDOS, foi dado às 12.02, tendo estado envolvidos no combate ao fogo bombeiros da corporação de Torrão.