Incêndio na Comporta mobiliza dois meios aéreos

Um incêndio em mato na zona da Comporta, em Alcácer do Sal, mobiliza na tarde desta terça-feira dois meios aéreos de combate a fogos devido à impossibilidade de acesso pelos carros dos bombeiros.

O incêndio consome uma zona de mato e pinhal em areia que impede o avanço dos meios terrestres. No combate, quatro tratores de agricultores estão a limpar o terreno circundante para impedir a propagação das chamas.

De acordo com a proteção civil de Setúbal, não há casas em perigo nem houve necessidade de retirar residentes. O alerta foi dado às 14.24 horas e cerca de duas horas depois entrou em fase de resolução.

No teatro de operações estão empenhados 43 elementos e 16 veículos das corporações de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Grândola, Sines, Torrão e Vila Nova de Santo André.