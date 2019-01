Rogério Matos Hoje às 15:14 Facebook

Um camião de transporte de madeira despistou-se ao início desta tarde na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e Comporta.

O alerta foi dado às 12.08 horas e às 15 horas ainda os bombeiros estavam a desencarcerar o condutor do veículo, que se encontra consciente. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, no local estão bombeiros de Alcácer do Sal, com cinco viaturas e dez elementos, bem como a VMER do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR. A estrada encontra-se cortada.