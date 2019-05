Choque entre pesado e ligeiro provoca uma vítima mortal

Rogério Matos Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias no IC1, em Alcácer do Sal, provocou uma vítima mortal, esta terça-feira de manhã.

O condutor do ligeiro, um homem com idade entre os 30 e 40 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no local.

O alerta foi dado às 7 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Alcácer do Sal, com sete viaturas e 14 elementos, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano. A GNR investiga as causas do choque.