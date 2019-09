Acidente entre pesado e ligeiro provoca morte a jovem na A2

Rogério Matos Hoje às 09:37 Facebook

Um homem de 21 anos, estrangeiro, faleceu, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado na A2, perto de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. Os destroços provocaram ainda danos numa terceira viatura que circulava no mesmo sentido.

Ao que foi possível apurar, o acidente deu-se numa altura com bastante nevoeiro na A2. A viatura ligeira, onde seguia sozinho o jovem de 21 anos, embateu violentamente na traseira do pesado de mercadoria.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 95 da autoestrada do sul (liga Lisboa ao Algarve) entre Alcácer do Sal e Grândola, foi dado às 7.43 horas.

"O acidente provocou um morto e duas pessoas foram assistidas no local sem deslocação ao hospital", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

No local estiveram 14 operacionais, com o apoio de seis veículos, entre Bombeiros de Grândola, Guarda Nacional Republicana e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

De acordo com o CDOS de Setúbal, às 9 horas a estrada estava condicionada para limpeza de via.