Despiste de trator com 30 trabalhadores nepaleses provoca três feridos

Um trator agrícola que transportava 30 trabalhadores nepaleses num atrelado na localidade de Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal, despistou-se esta manhã num caminho agrícola e causou ferimentos graves num trabalhador e leves noutros dois.

De acordo com fonte da Proteção Civil de Setúbal, O despiste deu.se às 7.38 horas e ao local acorreram bombeiros de Alcácer do Sal, GNR e INEM.

A vítima com ferimentos graves, fratura exposta e corte na perna direita, foi transportado para um hospital de Lisboa, enquanto os dois feridos leves foram encaminhados para o Hospital do Litoral Alentejano. Os restantes 27 homens envolvidos no despiste receberam tratamento no local.