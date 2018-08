Mulher morre num despiste contra pinheiros em Alcácer do Sal

Rogério Matos 30 Abril 2018 às 15:03 Facebook

Uma mulher com cerca de 40 anos morreu na tarde desta segunda-feira, vítima de um despiste automóvel em Alcácer do Sal.

A viatura onde a vítima seguia sozinha despistou-se na Estrada Nacional 382, na localidade de Arez, e chocou violentamente contra pinheiros que se encontravam na beira da estrada.

A mulher, moradora em Alcácer do Sal, ainda foi assistida no Serviço de Urgência Básica local, mas acabou por morrer.

O alerta foi dado por volta das 13 horas e, ao local, acorreram os bombeiros de Alcácer do Sal e a GNR, que vai apurar as causas do acidente.