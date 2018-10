Mulher morre em acidente no IC1 em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 14:27 Facebook

Uma mulher de 80 anos morreu esta sexta-feira de manhã vítima de acidente de viação no IC1, em Alcácer do Sal.

A circulação esteve cortada em ambos os sentidos e, cerca das 14.30 horas, estava a realizar-se de forma alternada.

A viatura onde a vítima seguia chocou frontalmente contra outra, conduzida por um jovem de 30 anos, que sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano.

O alerta foi dado às 11.38 horas, tendo os bombeiros de Alcácer do Sal acorrido ao local, onde se depararam com um "rasto de destruição", como referiu Valdemar Gonçalves, comandante nesta corporação. "Ambos os habitáculos estavam destruídos e foi necessário retirar as vítimas dos veículos através de desencarceramento".

O helicóptero do INEM ainda foi acionado para transportar a mulher, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, mas o óbito acabou por ser declarado no local e o transporte via aérea cancelado.

Para além dos bombeiros e INEM, com nove meios e 18 operacionais, ao local acorreu a GNR que vai agora investigar as causas do acidente.