Jovem de 20 anos morre em acidente de mota em Alcácer do Sal

Um jovem de 20 anos morreu na tarde desta segunda-feira depois de se despistar na mota que conduzia na Estrada Nacional 5, em Alcácer do Sal.

A vítima mortal, residente em Alcácer do Sal, estaria a dirigir-se para o trabalho, numa empresa da zona industrial do concelho, quando se deu o despiste.

O alerta foi dado às 13.40 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Alcácer do Sal, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano, para onde o corpo do jovem foi transportado.

As circunstâncias do despiste da moto, com 600 centímetros cúbicos, vão ser agora investigadas pela GNR.