Menina de nove anos sofre ferimentos graves em acidente na A2

Rogério Matos Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina com nove anos sofreu ferimentos graves na sequência de um choque que envolveu na manhã desta quarta-feira duas viaturas, uma das quais modelo autónomo de marca Tesla, na A2, em Alcácer do Sal.

A vítima sofreu um traumatismo craniano, nunca perdeu a consciência e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O acidente deu-se às 11.42 horas, no sentido sul-norte, e o trânsito esteve interrompido até cerca das 13.30 horas.

Ao que foi possível apurar, a criança seguia no banco traseiro de uma viatura ligeira, Ford Fiesta, que encostou na berma da autoestrada na sequência do despiste da viatura que seguia à sua frente. Aqui, foi abalroada por um veículo autónomo, marca Tesla, que se terá despistado. Não foi possível apurar, até ao momento, se esta seguia em condução autónoma ou manual.

O embate fez com que a viatura onde se encontrava a criança embatesse no rail de proteção antes de se imobilizar na faixa de rodagem do meio da autoestrada. Ao local acorreram os bombeiros de Grândola e de Alcácer do Sal, que retiraram a menina do veículo sinistrado através de desencarceramento e transportaram-na, consciente, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No total estiveram empenhados seis viaturas e nove elementos dos bombeiros, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano, a GNR e a Brisa.