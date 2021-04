População de Alcácer do Sal exige melhores cuidados de saúde

Hoje às 17:45 Facebook

Cerca de cem pessoas juntaram-se em Alcácer do Sal para exigir a reparação do centro de saúde local, que apresenta degradação no exterior, bem como a colocação de uma ambulância com suporte imediato de vida no espaço, entre outras medidas que consideram vir a melhorar os cuidados de saúde no concelho.

A concentração foi realizadano passado sábado junto ao centro de saúde, organizada pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Alcácer do Sal e contou com a presença de autarcas e profissionais de saúde.

Os participantes votaram uma resolução que foi enviada para o Governo na segunda-feira. Na resolução é exigido à administração central, para além da reparação do centro de saúde e de uma nova ambulância, a reabertura das Extensões de Saúde de Barrancão e Montevil, a contratação de profissionais de saúde, o funcionamento da urgência pediátrica a 24 horas por dia no hospital, a recolha de amostras para análises clínicas no centro de saúde e o cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos nas consultas e cirurgias.