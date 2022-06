Quatro meios aéreos e 100 bombeiros combatem chamas em Alcácer do Sal

JN/Agências Hoje às 20:20 Facebook

Um total de 100 bombeiros, apoiado por quatro meios aéreos, combate um incêndio que deflagrou esta tarde junto à Herdade da Barrosinha, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelou à agência Lusa a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para o fogo, que lavra "numa zona de mato", foi dado aos bombeiros às 15.35 horas.

Os trabalhos de combate ao fogo envolviam um total de 100 bombeiros, apoiado por 28 viaturas e quatro meios aéreos, por volta das 19:50, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa.

As chamas deflagraram junto da Estrada Nacional 5 (EN5), nas proximidades da Herdade da Barrosinha, naquele concelho do litoral alentejano, e, até ao momento, "não estão a ameaçar a população", disse a fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, "o incêndio está ativo e a evoluir favoravelmente", face aos meios de combate mobilizados para o local.