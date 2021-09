Quilómetros de fila na A2 após choque entre dois camiões

Hoje às 12:15 Facebook

Um acidente entre dois camiões causou quatro feridos, este sábado de manhã, na autoestada A2, junto a Alcácer do Sal.

O acidente ocorreu ao início da manhã, mas cerca das 12 horas o trânsito estava ainda bastante condicionado. A circular apenas por uma via, o tráfego acumula-se, com a fila a estender-se por cerca de sete quilómetros, até perto da saída para Alcácer do Sal.

O acidente, uma colisão de um camião na traseira de outro, ocorreu ao quilómetro 77 da A2, no sentido Norte-Sul. A fila estendia-se até ao quilómetro 70 da mesma via, cerca das 12 horas deste sábado.