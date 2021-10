Um morto em colisão entre duas viaturas em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras em Alcácer do Sal, ao início da noite desta sexta-feira, provocou uma vítima mortal, um homem de 47 anos, e um ferido grave, também homem.

A colisão deu-se na Estrada Nacional 253, na localidade de Monte Novo do Sul. O alerta foi dado às 20 horas e ao local acorreram os bombeiros de Alcácer do Sal e o INEM com cinco viaturas e dez operacionais.

Apesar das manobras de reanimação realizadas pelos bombeiros, o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, para onde o corpo foi transportado.

A estrada esteve cortada enquanto decorreram as operações de socorro. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vai investigar as causas do acidente.