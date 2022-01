Um morto e trânsito cortado após colisão em Alcácer do Sal

Paulo Lourenço e Rogério Matos Hoje às 21:25 Facebook

Uma pessoa morreu, vítima de uma colisão que envolveu três veículos, ocorrida ao início da noite desta quarta-feira, no IC1, em Alcácer do Sal. Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, estando o trânsito cortado em ambos os sentidos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta ocorreu à 19.47 horas, dando conta de uma colisão envolvendo um pesado de mercadorias, um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias. A colisão ocorreu ao quilómetro 575 do IC1, junto às bombas da Galp de Mata de Valverde.

A vítima mortal seguia no carro. Os bombeiros encontraram a vítima encarcerada. Retiraram o homem do carro e ainda tentaram manobras de reanimação, mas este acabaria por morrer.

O condutor da viatura ligeira de mercadorias e do pesado de mercadorias sofreram ferimentos considerados leves. Um deles foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, enquanto outro, cerca das 21 horas se encontrava ainda a ser assistido no local.

À mesma hora, o trânsito permanecia cortado em ambos os sentidos, de forma a facilitar as operações de socorro, em que estão envolvidos 18 operacionais, entre bombeiros de Alcácer do Sal. Ambulância de Suporte de Vida, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e GNR.