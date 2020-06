Homem de 90 anos morre em colisão com camião em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado no IC1, na localidade de Palma, provocou esta sexta-feira de manhã uma vítima mortal.

A vítima é um homem de 90 anos.

O alerta foi dado cerca das 8.40 horas e ao local acorreram seis veículos e 13 operacionais dos bombeiros de Alcácer do Sal, bem como a VMER do Hospital de Setúbal.

De acordo com a proteção civil, durante as operações de socorro, o trânsito esteve condicionado a uma faixa de circulação entre ambos os sentidos do IC1. A GNR vai investigar as causas do acidente.