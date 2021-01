Casal de idosos atropelado numa passadeira em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 18:47 Facebook

Um casal de idosos (o homem com 83 anos e a mulher de 80) foi, esta sexta-feira à tarde, atropelado por uma mota em Alcochete.

O idoso sofreu ferimentos graves, bem como o condutor do motociclo, um homem com 54 anos. A mulher sofreu ferimentos considerados leves.

A GNR vai investigar as causas do atropelamento que ocorreu numa passadeira na Avenida dos Barris, em Alcochete. O alerta às autoridades foi dado às 15.46 horas.

Ao local do acidente acorreram os bombeiros voluntários de Alcochete com quatro viaturas e oito operacionais. As vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro.