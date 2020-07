Chamas consomem veículos junto a fábrica de Alcochete

JN Ontem às 23:27 Facebook

Três viaturas ficaram destruídas por causa de um incêndio junto a uma fábrica de recolha de resíduos na zona industrial do Batel, Alcochete.

O alerta foi dado pelas 21.15 horas desta segunda-feira, adiantou ao JN o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, as chamas deflagraram num semi-reboque de transporte de resíduos que se encontrava estacionado no parque de viaturas da instalação fabril. Posteriormente, atingiram um outro semi-reboque e um veículo ligeiro. As três viaturas ficaram destruídas. No entanto, a unidade fabril não terá sido atingida pelo fogo, que foi dado como "dominado" pelas 22.10 horas.

Ao local acorreram sete corporações de bombeiros da zona (Alcochete, Pinhal Novo, Montijo, Cacilhas, Sul e Sueste, Seixal e Moita), a GNR, a proteção civil municipal de Alcochete e outros serviços do município, num total de 68 operacionais com 23 viaturas.

Não há notificação de feridos.