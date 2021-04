Despiste provoca três feridos em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 13:53 Facebook

Um despiste de uma viatura ligeira provocou, na manhã deste domingo, três feridos em Alcochete. As vítimas, todas ocupantes do veículo sinistrado, sofreram ferimentos considerados leves e foram assistidas no hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 8.19 horas. O veículo despistou-se na Estrada Nacional 4, que faz a ligação entre Pegões e Montijo.

Ao local acorreram os bombeiros de Alcochete e GNR com cinco viaturas e onze operacionais.

A circulação automóvel esteve interrompida no sentido Montijo Pegões, fazendo-se de forma alternada numa única faixa, enquanto decorreram as operações de socorro durante uma hora.

A GNR vai apurar as circunstâncias em que se deu o despiste.