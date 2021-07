GNR encerrou festa ilegal com mais de 300 pessoas em Alcochete

JN Hoje às 17:40 Facebook

A GNR terminou uma festa ilegal com mais de 300 pessoas na madrugada deste domingo no concelho de Alcochete.

Em comunicado, a GNR explica que soube do evento devido a uma denúncia de que "estaria a decorrer uma festa ilegal numa propriedade em Alcochete".

Os militares deslocaram-se ao local e cessaram "de imediato" o evento, que decorria em "pleno desrespeito pelas normas vigentes para a contenção da pandemia" de covid-19.

A GNR identificou ainda o proprietário do terreno, o organizador e staff para posteriormente serem levantados os respetivos autos de contraordenação.

A operação policial contou com o apoio dos Postos Territoriais de Alcochete e Montijo, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo e do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal.