GNR leva crianças a passear a cavalo e interagir com cães polícia 

A GNR do Montijo levou esta segunda-feira 60 crianças de uma escola de Alcochete a interagir com os animais que têm ao seu dispor. As crianças puderam passear a cavalo e conhecer os cães que estão na brigada cinotécnica da Guarda.

A GNR quis desta forma criar uma experiência única para as crianças e potenciar a aproximação da Guarda à comunidade escolar.

"A Guarda Nacional Republicana acredita na importância das ações que permitem às crianças um maior conhecimento, proximidade e oportunidade de interação com os seus meios, de forma a fortalecer os laços entre a instituição e a comunidade", afirma a GNR em comunicado.

Esta atividade teve como base, numa primeira fase, a realização de uma ação de sensibilização relacionada com a prevenção e segurança rodoviária e, numa segunda fase, a demonstração de meios da Guarda Nacional Republicana. A ação de sensibilização contou com a presença de cerca 60 crianças, que assistiram a uma demonstração cinotécnica e equestre tendo, posteriormente, interagido com esses meios,

A ação contou com a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Montijo, bem como da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) e da secção cinotécnica do Destacamento de Intervenção (DI) de Évora.