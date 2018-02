Antigo forcado morre em colisão entre três veículos

Rogério Matos Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Uma colisão entre três veículos ligeiros na Estrada Nacional 4, em Alcochete, causou, na quinta-feira à noite, um morto e dois feridos.

António Manuel Cardoso, antigo forcado de Alcochete, conhecido por Nené, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

"Recebemos o alerta pelas 21.33 horas e tratou-se de uma colisão que envolveu três veículos ligeiros na Estrada Nacional 4, na zona do cruzamento para a Academia do Sporting. Da ocorrência resultou uma vítima mortal e dois feridos ligeiros", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o trânsito esteve cortado no local durante as operações de socorro.

Responderam ao alerta os bombeiros de Alcochete e do Montijo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com oito veículos e 18 operacionais.