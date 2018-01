Bombeiros de Alcochete saúdam condutor herói

Hoje às 17:37 Facebook

Os Bombeiros de Alcochete saúdam, no Facebook, um condutor, de apelido Pereira, por ter salvo um condutor que se sentiu mal ao volante, assim como uma criança seguia com ele, na ponte Vasco da Gama, no domingo.

O homem apercebeu-se de que o carro atrás de si estava em despiste "embatendo nos separadores laterais" com o motorista inconsciente, contam.

"Colocou a sua viatura em frente do mesmo, conseguindo imobilizá-lo em segurança. Tal ação "salvou duas pessoas", asseguram os bombeiros. O condutor acabou por recuperar.