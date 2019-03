Cão baleado a tiro de caçadeira em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 12:58, atualizado às 14:24 Facebook

Um cão de porte médio foi baleado a tiro de caçadeira na zona do pescoço e sobreviveu após cuidados médicos veterinários numa clínica em Alcochete.

O animal foi encontrado prostrado na rua, em Alcochete, perto do Freeport, pela hora de almoço da passada quinta-feira, por um homem que passeava os cães e que acabou por levar o animal para uma clínica veterinária local, a fim de lhe ser dado tratamento.

Ao que foi possível apurar junto da clínica, suspeitava-se inicialmente de que o cão tivesse sido atacado por uma matilha de cães vadios, mas após realização de um raio-x, os profissionais de saúde verificaram que o animal foi atingido a tiro de caçadeira uma vez que tinha, na zona do pescoço, dezenas de chumbos.

Depois de estabilizado e tratado, o cão foi encaminhado para o canil de Alcochete na tarde de sexta-feira. Esta segunda-feira de manhã, militares do Sepna da GNR, autoridade com responsabilidades na investigação a crimes de maus-tratos a animais de companhia, estiveram na clínica para recolher dados do sucedido.